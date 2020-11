Automobilist rijdt tegen wand Willemstunnel, auto komt omgedraaid tot stilstand

Video Huurders melden zich massaal voor apparte­ment in voormalig girokan­toor aan de Velperweg in Arnhem

19 november ARNHEM - Op de plek waar in dienst van de Postgiro 3500 werknemers dagelijks in en uit liepen, wordt over niet al te lange tijd gewoond. De megaklus, waarbij alle lelijkheid werd gestript om plaats te maken voor duurzame schoonheid, komt langzamerhand in een afrondend stadium.