Automobilist wil van A12 naar A50 maar raakt bij Arnhem van de weg

Zorgpremie 36 tot ruim 100 euro per jaar omhoog

6:02 ARNHEM/ WAGENINGEN - Dat de zorgpremies flink zouden gaan stijgen was al bekend, maar de schade voor 2019 lijkt beperkt. Zo stijgt de premie van verzekeraar VGZ uit Arnhem met 57 euro per jaar. Dat is per maand 4,75 euro meer dan dit jaar, waarmee de premie stijgt naar 120,95 euro per maand.