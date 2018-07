Automobiliste onwel en raakt van de weg op de A325

Sloetski zet in de Alpen team van Vitesse neer

9:21 SANKT VEIT AN DER GLAN - Leonid Sloetski zet de koers van Vitesse uit in Oostenrijk. In Karinthië moet het team gestalte krijgen, dat een plek in de poulefase van de Europa League afdwingt. Er is in de Alpen geen ruimte voor experimenten.