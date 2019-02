Automobilisten lopen niet warm voor verlagen van snelheid op de A50: ‘Ik vind het belachelijk’

videoARNHEM - De snelheid tussen Arnhem en Apeldoorn op de A50 moet van 120 naar 100 kilometer per uur. Dit gebeurt als de A15 is doorgetrokken. Automobilisten worden niet bepaald enthousiast van de plannen.

,,Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Je bent gewend om met 120 kilometer per uur over de A50 te rijden, ook omdat het dan vlotter doorstroomt. Dan denk ik bij mezelf, waar gaan we naartoe?”, zegt de Arnhemse Jessica Driessen, die voor haar werk regelmatig over het stuk snelweg rijdt. ,,Dat de A15 verlengd wordt vind ik een goed initiatief, maar het moet niet ten koste gaan van andere wegen. 100 is geen snelheid, misschien dat ik een snelheidsduiveltje ben, maar dan zit ik meer geïrriteerd achter het stuur.”

Waarom deze weg?

Voor Liesbeth van Mierlo uit Loenen maakt het allemaal niet zo veel uit. Ze reist dagelijks in de spits richting haar werk in Arnhem en weer terug. In de spits zijn bijna altijd de spitsstroken open en dan is de maximum snelheid ook al 100 kilometer per uur. ,,Persoonlijk maakt het mij dus niet zo veel uit, maar ik vind de redenering raar. Je koppelt de verlenging van de A15 aan deze weg. Waarom nou juist dit kleine stukje en niet een andere snelweg?

Goed voor het milieu

Alfred Giessenaar uit Arnhem is in ieder geval wel blij dat het iets kan bijdragen aan het milieu. ,,We zitten hier in een bosrijke omgeving, dus ik vind het een goede zaak, maar ook tegenstrijdig dat je hier een stuk verderop gewoon 130 mag rijden.”

Raar

Ook Arnhemmer Coen Wermers beaamt dat het goed kan zijn voor het milieu. ,,Wel jammer voor ons. We vinden het allemaal leuk om door te trappen. Maar als ik 100 moet rijden omdat we voor het milieu nog niet alles geregeld hebben, dan is dat een beetje raar natuurlijk.”