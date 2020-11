Automobilisten opgelet: trajectcontrole op Pleijroute in Arnhem gaat nu echt aan

Het controlesysteem werd aangelegd bij het groot onderhoud van de N325 (Pleijroute) en de A325 in de zomer van 2019. De weg is er een in een reeks van provinciale wegen waar justitie, vanwege het relatief grote aantal ongevallen, de klok rond de snelheid wil monitoren. Voordien werd trajectcontrole alleen ingezet op rijkswegen.



De ingangsdatum is een week verschoven. Aanvankelijk stond 9 november als voorlopige startdatum in de agenda van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat verantwoordelijk is voor de trajectcontrole. ,,Maar er is nog wat gewisseld in de volgorde van trajecten, waardoor de installatie op de N325 een weekje later aan gaat”, zegt een woordvoerder.



De invoering moest eerder al twee keer worden uitgesteld vanwege softwareproblemen. Het was aanvankelijk de bedoeling om al in het najaar op de Pleijroute de verscherpte controle in te voeren. Het CVOM wil via een campagne weggebruikers attent maken op de verandering.