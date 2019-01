Automobilisten rijden door afzetting en ‘mopperen’ op hulpdiensten, politie Arnhem vraagt om begrip

‘Helaas waren er vannacht een heleboel mensen het niet eens met ons optreden’, schrijft de politie van Arnhem-Zuid op Facebook. ‘Dit resulteerde in getoeter, automobilisten die door onze afzetting heen reden, ons en ambulancepersoneel bijna over de tenen reden en een hoop gemopper.’



Zowel agenten, brandweerlieden als ambulancemedewerkers moesten ’s nachts diverse keren in actie komen voor incidenten op de openbare weg in Arnhem, waaronder een aanrijding. Daarbij was het in sommige gevallen noodzakelijk de weg af te zetten om zo een veilige werkplek te creëren en goed en snel hulp te kunnen verlenen, stelt de politie. Een andere reden om een weg af te sluiten, kan sporenonderzoek zijn. ‘Wij doen er altijd alles aan om de weg zo snel mogelijk vrij te maken. De ene keer zal het iets langer duren dan een andere keer.’