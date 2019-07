Automobilisten trappen al massaal op de rem op de Pleijroute: nu al schrik voor boete

Even geen Apeldoorn­se­weg in Arnhem, maar dat zou moeten kunnen

6:45 ARNHEM - De Apeldoornseweg in Arnhem is sinds vanochtend acht dagen lang verboden terrein voor gemotoriseerd verkeer. Om aannemer Heijmans de kans te geven verloren tijd bij de herinrichting in te halen, is tot donderdag 8 augustus geen verkeer mogelijk tussen Sonsbeeksingel en Weg Achter het Bos. En vice versa.