Aymans restaurant werd platgebombardeerd, nu kookt hij in Park Sonsbeek

Vanaf zijn dertiende al heeft Ayman een passie voor koken. Hij kookt zeven dagen per week met liefde voor zijn drie kinderen en daarnaast is hij sinds kort bij A Beautiful Mess in de Molenplaats actief als chef-kok.



Op de werkvloer begeleidt hij ook de andere medewerkers. Dat komt omdat hij al veel ervaring heeft in de keuken.



In Syrië had Ayman zijn eigen restaurant. Daar kwam door de oorlog een tragisch einde aan. Het restaurant werd platgebombardeerd. Hij verloor niet alleen zijn zaak, maar ook zijn huis en zijn auto. Hij sloeg met zijn kinderen op de vlucht en kwam na een zware reis in 2015 in Nederland terecht.