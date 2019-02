Ayse is voor Turkije een terrorist: ‘Iedereen moet weten hoe het land ervoor staat’

Maar helemaal ongevoelig is ze niet voor de waarschuwingen van haar naasten. Ze besluit daarom op het laatste moment toch maar niet herkenbaar op de foto te gaan. ,,Om anderen niet in gevaar te brengen.’’ Haar echte naam noemen vindt ze geen probleem.



Sahin is een hartelijke, excentrieke vrouw. Ze studeerde aan het conservatorium, was zangeres. Ze heeft volwassen kinderen, allemaal hoog opgeleid. Nu schildert ze, doeken geïnspireerd op het werk van Pablo Picasso. Twaalf jaar geleden trouwde ze met een Nederlander en emigreerde naar Utrecht. Nu woont ze in de omgeving van Arnhem.



Ze zegt dat ze whiskey drinkt en varkensvlees eet. ,,Ik ben atheïst’’, verduidelijkt ze. ,,Maar ik heb geen hekel aan moslims’’, zegt ze er direct achteraan. ,,Koerden, Armeniërs, joden, moslims, christenen: we moeten allemaal met elkaar samen kunnen leven in vrede. Ik kan niet tegen onderdrukking en onrecht.’’