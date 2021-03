Azarkan (Denk) roept inwoners Rozendaal op: ‘Wees iets meer solidair’

,,Wees nou wat meer solidair met de mensen die het moeilijk hebben”, zegt Azarkan donderdag in gesprek met De Gelderlander . Hij kijkt in de camera en richt zich even kort tot de kiezers in Rozendaal.

,,We hebben geld genoeg, we hebben ruimte, we hebben een prachtig land. Probeer je iets meer in elkaar te verplaatsen, dan wordt het allemaal wat eerlijker en rechtvaardiger in Nederland.”



Azarkan schoof als tiende lijsttrekker aan in het Posttheater in Arnhem. Hij vertelt over zijn acht broers en zussen die het anders voor elkaar hebben dan hijzelf.