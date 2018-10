Azc's in de regio zitten weer overvol, onder meer door krappe huizenmarkt

video / fotoserie Tour of Duty op de Deelense hei

20:48 DEELEN - Pokkepokkepokke.... Als het kenmerkende geluid van helikopters aanzwelt en de silhouetten verschijnen boven de heuvelachtige horizon dringt de associatie met Tour of Duty zich op. Gelijk voel je de behoefte om 'Paint it Black' van de Stones te gaan neuriën, de titelsong van deze legendarisch serie over de oorlog in Vietnam.