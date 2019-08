Baan in oosten des lands steeds meer in trek, ziet Arnhems adviesbureau

‘Papendal is geen drugshol’, zegt directeur na aanhouding atleten voor handel verdovende middelen

12 augustus ARNHEM - Een bizar toeval. Zo noemt Ad Roskam, directeur van de Atletiekunie, het feit dat in korte tijd de topsprinters Madiea G. en Roelf B. zijn opgepakt voor handel in drugs. ,,Er is, voor zover ik weet, geen connectie tussen die twee. Grotere tegenpolen ken ik niet.”