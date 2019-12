Babbelende Arnhemse nepagenten blijven in de cel

Les van Vites Les van Vites: Nederlaag bij Heerenveen zegen voor Vitesse

16:01 ARNHEM - De nederlaag bij Heerenveen is een zegen voor Vitesse. In Friesland is een einde gekomen aan het tijdperk Leonid Sloetski. De Arnhemse club zet een andere koers in. ,,Het vertrek van Sloetski leek sterk geënsceneerd”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Hij wist vooraf al dat verlies consequenties zou hebben.”