backWERK Arnhem biedt excuses aan voor reclame pal voor de zaken van concurrenten

Bij backWerk biedt director operations Stefan Kersten iedereen excuses aan. ,,Dit had helemaal niet zo gemogen gebeuren, dit slaat nergens op. Gewoonlijk brengen we die iconen aan op willekeurige plekken. Maar nu hebben we een nieuwe leverancier ingehuurd en daarbij is het helemaal mis gegaan. Toen we erachter kwamen zijn we 's middags direct de stad in gelopen om alle plekken op te zoeken. Alles is weggepoetst. Op negen plaatsen.”