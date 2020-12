Balletdanser Ruben heeft het zwaar deze lockdown, maar kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe jaar

Na wekenlange thuistrainingen en repetities via Zoom kon het dansgezelschap van Introdans dit najaar weer optreden voor publiek. Het jaar zou bovendien worden afgesloten met een kerstoffensief in het Arnhemse stadstheater. Dat betekende vijftien voorstellingen in acht dagen. Maar het aanscherpen van de coronamaatregelen gooide roet in het eten. Alle shows werden afgelast.