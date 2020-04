Balletoefeningen met de deurknop als barre door coronacrisis

Als straks het coronavirus is geweken en hij weer mag oefenen in de zaal van Introdans of schitteren op de podia, dan wil hij zo topfit mogelijk zijn. ,,We weten hoe we ons lichaam gezond moeten houden”, zegt de 28-jarige balletdanser.



Dat het Arnhemse dansgezelschap Introdans vanwege de coronacrisis alle voorstellingen moest cancellen, was een klap in het gezicht voor Ameling en zijn collega’s.



,,We hadden net de première van onze voorstelling Gek gezicht achter de rug. We zaten in de goede flow. En dan gebeurt er dit’’, zegt de danser, die al dik zeven jaar bij Introdans actief is.