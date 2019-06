Band weggestuurd bij Arnhem Proeft! vanwege ‘te harde muziek’

videoARNHEM - De Jürgen Rijkers Band is donderdagavond weggestuurd van het festival Arnhem Proeft! omdat de muziek die zij maakten te hard was. Restaurant Bizar Bazar maakte bezwaar tegen het optreden van de Singersongwriter met band, omdat het de bezoekers zou wegjagen van hun terras op het festival.

,,Halverwege de eerste set die wij speelden begon de eigenaresse van Bizar Bazar door ons optreden heen te roepen”, vertelt Jürgen Rijkers.

Intimiderend en respectloos

,, Ze riep dat wij de muziek zachter moesten zetten. Dat vond ik al heel intimiderend en respectloos. Ik ging in gesprek met haar in de pauze, maar ze was niet voor rede vatbaar. Ze is verhaal gaan halen bij de organisatie, en die heeft ons midden in de tweede set van het podium afgehaald. Ongelofelijk teleurstellend dat de organisatie, die ons zelf gevraagd heeft om te spelen, achter de restauranthouder is gaan staan. Ze hoeven mij nooit meer te vragen.”

De organisatie van Arnhem Proeft! wil niet reageren op het voorval, maar een woordvoerder van Bizar Bazar laat weten dat niet het optreden van de Jürgen Rijkers Band werd verstoord, maar het optreden van Bizar Bazar. ,,Zo moet je dat eigenlijk zien. De mensen bij ons terras werden weggeblazen door de muziek. Terwijl die ondersteunend hoort te zijn. Niet overheersend.”

Ongelofelijk hard

De aantijging dat de eigenaresse van Bizar Bazar door het optreden is gaan roepen, is volgens de woordvoerder niet waar. ,,De muziek stond zo ongelofelijk hard, het is was onmogelijk om daar nog iets doorheen te roepen.”

Arnhem Proeft! begon donderdag en is zondag voor het laatst te bezoeken in het Musispark in Arnhem.