Barbara is blij dat Arnhem als eerste in Gelderland Keti Koti groots herdenkt: ‘Sporen slavernij zijn ook hier’

ARNHEM - Arnhem gaat als eerste stad in Gelderland uitgebreid stilstaan bij Keti Koti (‘Ketenen Gebroken’), de jaarlijks nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname en de Nederlandse Antillen. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.

Initiatiefnemer Barbara Esseboom, onderzoeker van het slavernijverleden van Gelderland, denkt daarbij aan een monument, een herdenkingswandeling, een festival, onderwijsprojecten en 'lekker eten na de verdieping’ bij het feest van de bevrijding.

Volledig scherm Beeld van de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam in 2018 biij het het slavernijmonument op het Surinamplein. Basisschoolleerlingen tijdens de minuut stilte. © Dingena Mol

Steun van wethouder en raad

Wethouder Hans de Vroome wil graag in gesprek met het Comité 30 juni – 1 juli, waarvan Esseboom de voorzitter is. ,,Natuurlijk willen we in Arnhem stil staan bij de afschaffing van de slavernij", reageert hij. Een motie van de gemeenteraad om te komen tot een voorstel voor het feest kreeg deze week brede steun in de gemeenteraad. Alleen de PVV stemde tegen.

Volledig scherm Herdenking Keti Koti bij het slavernijmonument op de Lloydpier in Rotterdam dit jaar. © Jan de Groen

In het westen van het land wordt Keti Koti uitgebreider herdacht. Vooral de nationale herdenking in het Oosterpark in Amsterdam is bekend maar ook in Rotterdam is er jaarlijks een herdenking met een festival. Esseboom wijst op het festival bij het Afrika Museum in Berg en Dal bij Nijmegen. ,,Maar in Arnhem komt nu een echte grote officiële herdenking.”

Kasteel Zijpendaal

Esseboom broedt al jaren op het idee om het verborgen slavernijverleden van Gelderland zichtbaar te maken voor het grote publiek. ,,Bij ons onderzoek voor Erfgoed Gelderland bleek dat in 21 plaatsen in de provincie sporen terug te vinden zijn van dat verleden.”

Volledig scherm Omslag van het boek over de Surinaamse plantages van de Arnhemse regentenfamilie Brantsen. © Uitgeverij Verloren.

Ook in Arnhem zijn die sporen aanwezig. De regentenfamilie Brantsen liet kasteel Zijpendaal in de achttiende eeuw bouwen van de opbrengst van twee slavenplantages in Suriname. Historicus Bert Koene zei daar onlangs nog over: ,,Mochten ze in Arnhem ooit op zoek gaan naar een monument ter herinnering van de slaventijd, dan hoeven ze het niet ver te zoeken.”

Kiti Koti maand

Volledig scherm Omslag van het befaamde boek over Quaco, de bediende van kasteel Rosendael. © va Esseboom denkt aan een monument op een toepasselijk plek maar heeft nog geen keuze gemaakt. Ze heeft al wel veel ideeën. ,,Maak van juni een Kiti Koti maand waarin de stad de slavernijgeschiedenis centraal stelt. Met lessen in het onderwijs, met verhalen voor de jongeren dicht bij huis in Arnhem.’’

,,Je kan die lessen beginnen met de vraag aan de kinderen 'Waar kom je vandaan?’ en 'Wie zijn je voorouders?’ Sluit die Keti Koti maand af met een herdenkingswandeling. Laat kunstenaars en kinderen iets voordragen, een gedicht, een gesproken woord. Met na de herdenking het feest.”

'Zwartin Anna’ en huisbediende Quaco

Verhalen die jongeren aan zullen spreken zijn er genoeg, denkt Esseboom. De familie Brantsen bracht vanuit plantage Vossenburg de tot slaaf gemaakte 'Zwartin Anna’ naar Arnhem. ,,Een meisje van 15 jaar”, vertelt Esseboom.

Het meisje komt voor in het stripboek van Eric Heuvel en Irene Mok voor scholieren over Quaco, de zwarte bediende van kasteel Rosendael. In 2016 leidde dat boek tot een bustoer langs Gelderse kastelen die konden worden gebouwd met de opbrengst van de slavenplantages.

Volledig scherm Een scène uit het stripboek Quaco waar de hoofdpersoon is afgebeeld als bediende op kasteel Rosendael. © Cultuursporen

Die plantages droegen in Suriname namen als Gelderland, Beekhuizen en Arnhem. Burgemeesters en Gelderse statenleden hadden plantages. Ook in voormalig Nederland Indië. Historici stellen dat daar in de zeventiende eeuw meer slaven verhandeld werden dan in de 'West'.

Dat deel van de koloniale geschiedenis is veel minder bekend, stelt Esseboom. Ze ziet daarom duidelijke lotsverbondenheid en verwantschap met Molukkers en Indonesiërs.

'Geschiedenis niet wegstoppen’

Vanwege haar grote kennis van zaken heeft NiNsee, de organisatie achter de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam, Esseboom benaderd om in Arnhem de mogelijkheden te verkennen.

,,Wij willen dat het uiteindelijk in heel Nederland wordt gevierd. Want dit raakt alle Nederlanders, In elke gemeenschap zie je wel sporen van de slavernij terug, al denken mensen dat het er niet is. We weten er heel weinig van, we willen het vaak het liefste wegstoppen. Dat moeten we niet het doen, want het blijft altijd door sudderen”

Volledig scherm Beeld van het Keti Koti Festival bij het Afrika Museum in Berg en Dal. © Afrika Museum

Ze wijst op groeiende bewustwording van de koloniale wortels van racisme in de Black Lives Matter beweging. ,,We kunnen niet om ons verleden heen.”

‘Verliefd op het idee’

Esseboom is ervan overtuigd dat een mooi Kiti Koti maand in Arnhem aan kan slaan. ,,Ik ben verliefd op dit idee. Ik krijg er stevige kriebels van in mijn buik. Ik denk dat het een thema is dat ons verenigt als Arnhemmers. Ik word hier heel erg blij van."

Esseboom zoekt mensen die deel willen nemen aan het Comité of anderszins het initiatief willen steunen. Ze kunnen via barbara.esseboom@gmail.com contact met haar opnemen.

Volledig scherm Beeld van de nationale herdenking van de slachtoffers van de slavernij en de viering van de afschaffing ervan in het Oosterpark in Amsterdam. © Amaury Miller