Barre ochtendspits rond Arnhem: file van 12 kilometer op A12 en brandstof lekkende truck op A50

Vangoud Advocaten uit Arnhem wint strijd om naam van concurren­tie

ARNHEM/ GORINCHEM - Advocatenkantoor Goud Advocaten uit Gorinchem moet voor 21 februari stoppen met het gebruik van de handelsnaam waar het woord goud in voorkomt. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag beslist. Het recht om dit woord in de naam te gebruiken is voorbehouden aan het kantoor dat dit het eerste deed: Vangoud Advocaten in Arnhem.

25 januari