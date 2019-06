Bart en Onno kochten een bunker: ‘We dachten: dit is een mooie plek om te wonen’

Bestuurder ramt ander voertuig en knalt tegen boom bij achtervol­ging in Arnhem

14:26 ARNHEM - Een 51-jarige man uit Arnhem is, naar nu blijkt, vrijdagavond gewond geraakt toen hij met de gestolen auto waarin hij reed tegen een boom botste. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door de politie nadat via apparatuur was opgemerkt dat de auto gestolen was.