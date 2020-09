Baudet vlucht zaal uit om mogelijke dreiging in Arnhem, zaal Musis 'in lockdown’

De bijeenkomst is in de Parkzaal in Musis Sacrum, in het centrum van Arnhem. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. De sfeer in de zaal is rustig, blijkt uit beelden op sociale media. Volgens Dion Mebius, politiek verslaggever van De Volkskrant, oogde Baudet onrustig en vluchtte hij de zaal uit. ,,Beveiliging was de hele avond al onrustig, ik stond ernaast”, twittert de journalist. Er vliegt een politiehelikopter ter ondersteuning boven de binnenstad.