Baudet wil de tijd terugdraaien en dat is al gelukt

Enkele gele hesjesdragers leken van de maatschappelijke ladder gevallen. De mensen oogden meer broos dan boos, als een stel om hulp schreeuwende drenkelingen. Het ontbreken van boosheid kwam misschien omdat de drenkelingen al een beetje geholpen waren door de therapeutische werking van het samenkomen met lotgenoten.



Een vrouw, een jaar of vijftig, kwam op me af. Ze vertelde dat de gele hesjes protesteerden tegen de kloof tussen arm en rijk. Tegen slechte en onbetaalbare zorg, tegen het leenstelsel. ,,Ik ben het met jullie eens”, constateerde ik. ,,Helaas zijn mijn gele hesjes op”, reageerde de vrouw. Ik opgelucht.



De vrouw had ook in Frankrijk tussen de gele hesjes gestaan. ,,Dat geweld is geen inspiratiebron. We kunnen hier de ramen van het Binnenhof laten rinkelen, maar dan gooien we onze eigen glazen in, want die zijn van onze belastingcenten betaald”, zei de vrouw, die met de hesjesbrigade meer wilde bereiken dan groepstherapie. ,,Binnenkort praten we met Rutte. Vooruitgang. In mei komen we naar Arnhem. Zie ik je daar?”



Op de terugweg naar Arnhem, in de trein, las ik de krant. Een tegenover mij zittende jongen vroeg wat ik las. ,,Verkiezingsanalyses”, antwoordde ik, en vroeg wat hij had gestemd. ,,Forum!” Dat verbaasde me, de jongen had geen ‘boreaal’ uiterlijk. ,,Ik wil niet dat de overheid me vertelt wat ik moet doen”, lichtte hij toe. ,,De klimaatmaatregelen vind ik te duur en ik wil minder migranten. Ik ben zelf een migrant, Armeens. Nederland is te gastvrij. Daarnaast wil ik een echte leider.”



Ik vroeg of hij het Baudet-verhaal dat de Nederlandse cultuur leidend moest zijn, niet eng vond klinken. De jongen antwoordde: ,,Als je hier woont, moet je Nederlands spreken en vrouwen een hand geven. Turken die in Nederland leven, maar alleen maar met Turken omgaan, die alleen maar met Turkije bezig zijn…. Ga dan in Turkije wonen.”