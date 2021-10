Bedenker Karin Terwisse draagt na het 13de Sprookjesfestival het toverstokje over

De laatste keer. Waarom?

,,Het is mooi geweest. Tijd voor iets nieuws. Toen ik in 2008 met het Sprookjesfestival begon, was mijn bedoeling daar één keer mijn ziel en zaligheid in te stoppen. Maar ja, toen was het meteen een daverend succes. En ik had er lol in.



Dus ben ik er mee doorgegaan. Vervolgens wilde ik er na de tiende keer mee stoppen en daarna in 2020, vanwege het mooie ronde getal. Maar toen was er plots corona. Zie de komende editie als een uitgesteld afscheid.”