Bedrijven protesteren tegen huisvesting Kledingbank en andere winkels op ‘laatste industriegrond Arnhem’

Groot is de dankbaar­heid van moeders en kinderen bij ‘kleding­post Oekraïne’ van Leger des Heils in Arnhem

ARNHEM - Sofia (7) uit een verwoeste voorstad van Kiev omarmt de knuffel die ze net heeft uitgezocht bij de kledingpost voor vluchtelingen uit Oekraïne in Arnhem. Het is een hondje met grote ogen. ,,We zijn gevlucht toen de bombardementen begonnen”, vertelt haar moeder Tetiana Nazarenko. ,,Er vielen bommen op een militair doelwit maar ook op een huis in onze buurt.”