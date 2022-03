Bedrijven worstelen met zaken in Rusland: ‘Onze machines zijn daar hard nodig voor de voedselproductie’

Ondernemingen als Shell en ING kondigden de afgelopen dagen aan hun activiteiten in Rusland te beperken. Maar er zijn ook veel kleinere bedrijven met belangen in Rusland, blijkt uit een rondgang langs ondernemingen in Gelderland.



Zo heeft Royal Eijkelkamp uit Giesbeek, gespecialiseerd in bodem- en wateronderzoek, twee boormachines geleverd aan een Russische klant. Die wil daarmee in Siberië zoeken naar goud en andere delfstoffen.



De machines, van bijna 1 miljoen euro per stuk, zijn geleverd en afgerekend. De training voor de bediening én de levering van speciale onderdelen staan nog op de planning.