Beelden opgedoken van Arnhemse terreurverdachten die oefenen met wapens in vakantiehuisje

Column Paradijs

11:05 Chersonissos, Ibiza, Lloret de Mar, Sunny Beach en Albufeira. Voor de jeugd van tegenwoordig is dit het paradijs. Het is - sorry om het zo oneerbiedig te melden - hoeren, sloeren, zuipen en feesten. En daarna voluit kotsen. Braken of overgeven zijn voor deze taferelen in deze oorden doorgaans nog te brave omschrijvingen.