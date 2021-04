Bejaarde vrouw in scootmobiel op zebrapad aangereden: ‘Oranje was háálbaar!’

De vrouw werd uit haar voertuig geslingerd en brak zowel haar bekken als een ruggenwervel. Die verwondingen waren het begin van een lange lijdensweg: als gevolg van diverse complicaties balanceerde ze maandenlang op het randje van de dood en verblijft ze nog steeds in een revalidatiecentrum.



„Onze moeder is veranderd van een zelfstandige vrouw in iemand die totaal afhankelijk is van anderen’’, lieten de twee dochters in tranen voor de Arnhemse rechtbank weten.