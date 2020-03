Bekende inbreker aangehouden na gevaarlijke achtervolging op scooter door Arnhem

Actie om Arnhemse onderne­mers te helpen met cadeaubon­nen: ‘Steun je favoriete zaak’

10:30 ARNHEM - Webdesigner en ondernemer in creatieve communicatie Kommotiv heeft een platform opgericht waar Arnhemse ondernemers mensen oproepen om cadeaubonnen te kopen voor een aankoop in hun zaak in deze tijd van coronacrisis. Ook zijn ondernemers zelf al aan de slag met soortgelijke initiatieven.