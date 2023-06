Bekende nazispreuk en Bayern München: docent Yadi schuwt prikkelende lessen Duits niet

Met Video Politie op zoek naar verdacht duo nadat twee keer de vlam gaat in Arnhemse Mercedes

De politie in Arnhem hoopt op hulp van het publiek bij de zoektocht naar twee mannen die in februari van dit jaar een auto in brand staken in de Ganzerikstraat in Arnhem-Zuid. Van dat incident bestaan camerabeelden. Daarop is te zien hoe één man de Mercedes-Benz in brand zet, terwijl een ander die daad vastlegt op video.