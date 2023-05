Bekende sneakerwinkel in Arnhem gaat sluiten en houdt opheffingsuitverkoop

Willem Wilbrink was 16 toen hij de lijken moest wegbrengen in kamp Dachau: ‘Sommige gevangenen leefden nog’

,,Als ik echt álles vertel wat daar is gebeurd met al die mensen, dan wil niemand dit verhaal nog verder lezen.” Arnhemmer Willem Wilbrink (97) is een van de laatste getuigen van concentratiekamp Dachau. Wilbrink moest daar in de Tweede Wereldoorlog als tiener omgekomen gevangenen naar de verbrandingsoven brengen. ,,Dat dit is gebeurd, dat móet verteld.”