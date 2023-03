Bekende YouTuber Soufiane Touzani maakt filmpje bij Vitesse

In het door het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betaalde filmpje ontmoeten de vrienden jongeren die meedoen met MDT. Ze volgden onder andere een kickboksworkshop over mentale weerbaarheid en komen in actie voor twee Vitessefans die in een verpleeghuis wonen.



Touzani heeft wereldwijd meer dan een miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal. Hij hoopt dat zijn video een bijdrage levert.



‘Tijdens mijn deelname aan MDT heb ik meer inzicht gekregen in wat ik leuk vond, waar ik goed in ben en heb ik nieuwe mensen leren kennen. Daarnaast heb ik ervaren hoe waardevol het is om iets goeds te doen voor een ander’ zegt Touzani in een persbericht.