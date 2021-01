Bekritiseerde wethouder houdt spreekuur over afval in Arnhem

ARNHEM - Voor- en tegenstanders van het afvalbeleid in Arnhem, of zij die er neutraal instaan, kunnen volgende week in gesprek met wethouder Cathelijne Bouwkamp.

De bewindsvrouw, die soms flink onder vuur wordt genomen vanwege vervuiling rond ondergrondse restafvalcontainers, houdt donderdag 14 januari van 19.30 tot 20.00 een online spreekuur. Over alles wat te maken heeft met afval kunnen Arnhemmers haar vragen stellen.

Het online spreekuur is via arnhem.nl/afvalspreekuur te bezoeken. De gemeente presenteert het als een aanvulling op de informatie aan inwoners over het afvalbeleid. Het persoonlijk contact daarin is bemoeilijkt door de coronapandemie.

Quote Dit is een kans om in contact te komen Cathelijne Bouwkamp, Wethouder afvalbeleid

,,Hoewel een online spreekuur geen vervanging is voor het persoonlijke gesprek biedt het mogelijk wel een kans om op een relatief laagdrempelige manier in contact met elkaar te komen”, stelt Bouwkamp. Is het een succes, dan volgt mogelijk herhaling.

De eerste resultaten van het nieuwe beleid lieten vorige maand zien dat de hoeveelheid restafval per Arnhemmer is afgenomen van 191 naar 124 kilo per jaar. Tel je er het gescheiden opgehaalde plastic en blik bij dat vanwege te grote vervuiling alsnog de verbrandingsoven in moet, dan is het 143 kilo.

