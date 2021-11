Beleggers veroveren het Spijkerkwartier: ‘Maar meneer, zeggen ze dan, hier wonen studénten’

Herrie uit een openstaand raam. Gedumpt huisvuil en matrassen op het pad. Jongeren die een biertje drinken in de tuin. Een Ikea-kastje in de fik voor een vuurtje. Gezellig?



Niet voor Martijn Aarts. 25 jaar woont hij met zijn partner in de Driekoningenstraat in het Spijkerkwartier. Hun twee kinderen zijn hier geboren en groeiden hier op.



Overlast is, zegt hij, een ingewikkeld ding. ,,Gezellig een biertje drinken met het raam open ’s avonds laat. Maar wij liggen om half elf in bed, wij moeten de andere dag weer vroeg op. We hebben periodes gehad dat het de spuigaten uitliep. Hebben we met zeven gezinnen de gemeente om hulp gevraagd. Inmiddels zijn zes van hen verhuisd, die waren de overlast zat.”