Beleggersgroep koopt acht panden in het Arnhemse Coehoorngebied en wil daarin appartementen realiseren

Vijf aanhoudin­gen, Marcouch is te spreken over eerste stapavond sinds tijden in Arnhem: ‘Hing een goede sfeer’

27 juni ARNHEM - Vijf aanhoudingen, behoorlijke drukte, maar al met al een goede sfeer: burgemeester Ahmed Marcouch is niet ontevreden over het verloop van de eerste echte stapavond sinds tijden in Arnhem.