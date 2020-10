Ben Saunders liet zich tatoeëren door zijn kinderen. ‘Dat deed zéér!’

,,Mijn eerste tattoo liet ik op mijn veertiende zetten: een roos. Er staat mum in, zodat mijn moeder niet boos zou worden. Tja, had ze me mij maar niet Ben Tattoo moeten noemen.”



,,Het is geen bijnaam, ik heet echt Ben Tattoo Saunders. Die roos is gezet door mijn vader, die al veertig jaar tatoeëerder is. Hij begon in Engeland en ging in Nederland – waar we op mijn tweede naartoe verhuisden – verder.”