B&B buitenspel in nieuwe Arnhemse buurt: Eigenaresse stapt wanhopig naar rechter

Marée voert al een paar jaar een gevecht met de gemeente om de B & B heropend te krijgen. In een kort geding bij de voorzieningenrechter in Arnhem kwam deze week een deel van het drama samen. Haar advocaat Haje Wind eiste dat ontwikkelaar Tom Kuiper van de nieuwe buurt zo snel mogelijk een stuk overgebleven strook grond langs de gevel van de voormalige paardensmederij schenkt, zoals in het verleden beloofd. Het moet ervoor zorgen dat Marée het recht blijft houden om over dit smalle pad bij haar bezit te komen. Zonder een pad naar haar voormalige logiesgelegenheid maakt ze weinig kans in een rechtszaak tegen de gemeente om haar B & B te heropenen, zo stelt haar advocaat Wind.

Drugsdealers

In 1998 kocht Marée de voormalige paardensmederij, in combinatie met een woning aan de Sloetstraat. Ze herinnert zich de drugsdealers die er achter rond hingen. Bewoners ontfermden zich over de braakliggende grond, eigendom van de gemeente. Die gemeente liet alles maar aan het lot over, redeneerden ze. Zij zorgden tenminste voor de buurt.



Op mooie zomerdagen zaten er samen aan de picknicktafel. Samen met haar man Joost veranderde Marée de paardensmederij in ‘Studio Arnhemse Smederij 1890', met logiesgelegenheid op de bovenverdieping. Op een verhoogd bordes pal langs de gevel hadden ze een koffieterras, op gemeentelijke grond.



Schenking van grond aan bewoners

Ontwikkelaar Kuiper kwam in 2015 in beeld. Hij won een wedstrijd met zijn plan voor een nieuwe buurt. In ruil voor de aankoop van de grond moest hij wel in goed overleg met de bestaande bewoners treden. Kuiper: ,,Dat lag gevoelig. Want mevrouw Marée was niet de enige bewoner die eigenhandig tuin in gebruik had genomen op gemeentelijke grond.’’



Kuiper kwam met het in zijn ogen royale voorstel om de aanwonenden grond te schenken. Vier meter kreeg iedereen. Met uitzondering van Marée. Zij kreeg alleen een strook aangeboden langs de gevel van de verbouwde smederij.,,Slechts twee meter’’, treurt ze. Ze weigerde de grond. Kuiper: ,,Die vier meter kon ik niet weggeven omdat dan de ontwikkeling van het HKA-gebouw tot woningen in gevaar zou komen.’’ Marée weigerde hiemee akkoord te gaan.