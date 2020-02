Benefietontbijt voor ernstig zieke Ömer (12) uit Arnhem groot succes

In de grote zaal van de moskee aan de Arnhemse Eemslaan ontbeten gedurende vier uur in totaal wel bijna duizend mensen. Het ontbijt heeft 15.825 euro opgebracht. Later volgen meer acties. Het doel is 200.000 euro op te halen.

Vader Yildirim Usta, tot voor kort in Arnhem ook bekend als gemeenteraadslid voor de partij DENK/Verenigd Arnhem, toonde zich geroerd door de grote opkomst. ,,Er zijn hier ook mensen uit de Randstad en uit Duitsland. Mensen die niet konden komen, hebben geld overgemaakt."

Het ontbijt was royaal en goed verzorgd

De bezoekers werden getrakteerd op een geweldig goed verzorgd ontbijt, met niet alleen brood en beleg, maar ook soepen, salades, hapjes en schotels. De grote zaal, waar zeshonderd mensen in kunnen, was steeds vol. Stond er een groep op van een tafel, dan waren er meteen mensen om hun plek in te nemen.

De strijd die Yildirim en zijn vrouw Serpil Usta voerenvoor de gezondheid van zoon Ömer is er een tussen hoop en vrees. Ömer is aangewezen op reguliere én experimentele behandelingen en medicijnen, in binnen- en buitenland, waarvan de effectiviteit nog maar moet blijken.



,,Het idee dat je je kind kunt verliezen, vreet aan je”, erkent Usta. ,,We gaan het gevecht echter aan, met zijn allen. We houden ons vast aan de 1 procent van de mensen met dezelfde aandoening die bij de long time survivors zit.”

In november was de tumor geslonken

Mede door een alternatieve virustherapie van de universiteitskliniek in het Spaanse Pamplona bleek de tumor in november geslonken. ,,Hij was zelfs gehalveerd”, zegt Usta. ,,Nu zijn er echter cystes in ontstaan, waardoor Ömer weer last heeft van functieverlies, zoals bij het plassen. De katheter waar hij vanaf was, is terug.”

De uitdaging is nu vooral om te voorkomen dat de tumor immuun wordt voor de bestaande behandelingen en dat-ie weer gaat groeien. Usta: ,,Er is een multidisciplinaire aanpak nodig.” Tot de opties behoren alternatieve behandelingen in Mexico, Engeland en Zwitserland, alsook de inzet van het experimentele, in de VS ontwikkelde medicijn ONC201, dat bij agressieve hersentumoren wordt uitgetest.

De familie Usta put moed uit de spaarzame succesverhalen

Het peperdure medicijn - ‘twee maanden gebruik kost 10.000 euro’ - zou volgens Usta op basis van het Amerikaanse recept worden gemaakt door een apotheker in Duitsland. Moed put de Arnhemse familie uit de spaarzame succesverhalen die ze hoort. ,,Als je dit traject volgt, kom je overal in aanraking met mensen die hetzelfde meemaken”, legt Usta uit. ,,Zo hebben we contact gekregen met een Pools gezin met een dochter met dezelfde aandoening, die nu op drie jaar extra tijd zit.”

