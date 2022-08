Benevelde dollemansrit met twee crashes in Arnhem is volgens OM poging doodslag; 4 jaar cel geëist

De officier van justitie in Zutphen achtte de man deze week schuldig aan twee pogingen tot doodslag en een poging tot zware mishandeling.



De op 4 maart van dit jaar nog maar 19 jaar oud zijnde verdachte reed toen onder invloed van cannabis zigzaggend over de snelweg A12 en de Amsterdamseweg richting Arnhem. Daarbij joeg hij onderweg een voor hem rijdende Tesla in de vangrail, reed hij, een rood verkeerslicht negerend, rakelings langs een politieauto en klapte hij bij een gevaarlijke inhaalactie bijna frontaal op een hem tegemoet komende Mini Cooper.