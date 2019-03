Bennie Jolink signeert boek ‘Post Normaal’ in winkel Kroese Arnhem

SP stelt vragen over ‘onaan­vaard­ba­re’ bouwschade in Arnhemse buurt

13:28 ARNHEM - Waarom is de bouw achter de voormalige ambachtsschool aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem niet stil gelegd? Dat vraagt de SP-fractie in de Arnhemse gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een publicatie in dagblad De Gelderlander.