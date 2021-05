Benny Rodrigues en Bizzey prijken op line-up van nieuw Arnhems festival, duizenden bezoekers verwacht

Het nieuwe festival zal drie dagen duren (24 t/m 26 september) en is een samenwerking tussen de festivals Zomervreugde en Framed, die al eerder werden georganiseerd in Arnhem.

Zomervreugde vond eenmalig plaats in 2019, toen 5000 bezoekers op Papendal konden genieten van een mix van r&b/hiphop, house, latin en disco. Ook in 2020 stond het muziekfestival op de planning, maar door de uitbraak van het coronavirus ging een streep door die editie.

Het Framed festival was al wat langer een begrip in de Gelderse hoofdstad. Reeds vier keer werd het georganiseerd, ieder jaar op Papendal. Framed vond ieder jaar plaats rondom de European BMX Cup en staat te boek als een cultureel festival met een mix van (live) muziek, dans, streetart, food en sport- en speldemo's.

Samenvoeging

Dit jaar zullen de twee festivals dus gecombineerd worden tot het nieuwe Zomervreugde gaat Framed Festival. Het idee voor de combinatie ontstond volgens initiatiefnemer Niels Leferink tijdens de coronacrisis. ,,Aanvankelijk zagen we ieder ons eigen evenement in rook opgaan vanwege corona, maar door samen te werken zagen we ineens kansen om iets nog veel toffers neer te zetten.”

De organisatie wil met het nieuwe festival naar eigen zeggen het beste van beide wereld combineren. De line-up is in ieder geval veelbelovend. Met dj's Benny Rodrigues en David Vunk, rappers Bizzey, Jonna Fraser en Poke en popzangeres Froukje Veenstra presenteert het festival grote namen voor de eerste gezamenlijke editie.

Volledig scherm De line-up van het nieuwe Arnhemse festival Zomervreugde gaat Framed, dat volgend jaar september voor het eerst in deze vorm plaatsvindt. © Zomervreugde gaat framed

Mogelijkheid om te kamperen

Wat ook nieuw is, is dat het festival bezoekers de mogelijkheid biedt om te kamperen in het bos rondom Papendal. ,,Onze bezoekers kunnen straks in hun eigen tentje overnachten op het terrein en optimaal genieten van het paradijselijke Papendal”, vertelt Laurens van Waardenburg, manager evenementen bij Papendal.

Van Waardenburg verwacht dat het festival sowieso in september plaats zal vinden. ,,Tegen die tijd is er naar verwachting weer van alles mogelijk. Wij zijn heel positief over de mogelijkheid om dan weer zonder gezondheidsrisico's een groot festival neer te kunnen zetten.”

5000 tot 7500 bezoekers

De organisatie schat in zo'n 5000 tot 7500 bezoekers te kunnen verwelkomen. Een deel van de beschikbare tickets wordt gereserveerd voor de kaartkopers van Zomervreugde Festival 2020, dat vanwege de coronacrisis niet doorging. Bezoekers van het festival mogen overigens gratis de European BMX Cup bijwonen, die in hetzelfde weekend plaatsvindt.

Kaarten voor Zomervreugde gaat Framed Festival zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via www.zomervreugdegaatframed.nl.