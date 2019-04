Benzinestations Total in Arnhem en Groesbeek zitten zonder brandstof

Niemand wil nog een buxus, dus wordt het taxus, ilex, of tóch buxus: ‘Hij blijft als een pak koffie in de supermarkt’

8:23 ARNHEM - Tuincentra in de regio Arnhem zijn gestopt met het verkopen van buxussen. Ze zien geen heil meer in de verkoop van de heggen, struiken en boompjes nu de buxusmot vorig jaar op grote schaal heeft toegeslagen. De gulzige vlinder kwam door import van buxussen uit Azië in Europa terecht. Werner van de Geijn in Gendt gaat nog wel door met de verkoop.