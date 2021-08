Beperkt gezelschap herdenkt op Bronbeek de slachtoffers van de Japanse kampen

Na 20 september geen 1,5 meter meer? ‘Als het zover is, zijn we er snel genoeg aan gewend’

19 augustus Op 20 september hoopt het kabinet de regel van 1,5 meter afstand af te schaffen. Hoe gaan we daar mee om? En is het reëel? ,,Als het zover is, zijn we er snel genoeg aan gewend.’’ Maar artsen en virologen houden hun hart vast.