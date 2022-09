Bericht over bouwvakkers die ‘nafluiten en nakijken’ in Arnhem maakt veel los: ‘Dit is iets wat wij afkeuren’

85 meldingen van seksuele intimida­tie in Arnhem, toename verwacht: Steen­straat en Korenmarkt ‘hotspots’

ARNHEM - Het meldpunt voor seksuele intimidatie in Arnhem heeft 85 meldingen gekregen sinds januari 2021. Dat lijkt het topje van de ijsberg. ,,Door corona heeft het uitgaansleven stilgelegen, en het meldpunt is voor een deel nog onbekend.” Daarom is er een nieuwe publiekscampagne.

2 augustus