Bermmonument in Park Sonsbeek is ter nagedachtenis aan overleden vriendin Gerda

ARNHEM - Het mysterie omtrent het bermmonument bij de Steile Tuin in Park Sonsbeek in Arnhem is al opgelost.

Het monument met bloemen, kaarsen en een foto is ter nagedachtenis aan Gerda Verboon, die op 10 september vorig jaar op 24-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Vriendinnen en vrienden van Gerda zijn dinsdag in Park Sonsbeek bij elkaar gekomen om herinneringen op te halen.

Park Sonsbeek was niet zomaar gekozen als plek van samenkomst. Gerda kwam daar graag en vaak met haar vrienden en vriendinnen. Ze beschouwde het park als haar tuin. De herdenking vorig jaar vond ook in grand café Aan de Beek, bij het Watermuseum in Park Sonsbeek, plaats.

Veel wandelaars stonden woensdagmorgen stil bij het monument. Allemaal hadden ze dezelfde vraag: wie wordt hier herdacht?

‘Een echte topvrouw’

Onze oproep onder een eerder artikel op deze site leverde diverse reacties op. Zonder uitzondering hartverwarmend van aard. Hieronder twee van die reacties.

‘Ze was een geliefd persoon met zeer veel vrienden. Het is jammer dat zij zo vroeg moest gaan, zij was zo vrolijk en heeft van het leven genoten. Een echte topvrouw die alles voor haar vriend en vrienden deed’.

‘Een superlief, vlinderig meisje’