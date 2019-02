Beroemd Arnhems festival World Living Statues stopt na bezuinigingen van gemeente

Video Beat the Bridge op Koningsdag krijgt gratis opvolger met XXlerator Kingsday

6 februari ARNHEM - XXlerator Kingsday. Dat is de opvolger van het hardstyle dancefeest Beat the Bridge onder de John Frostbrug in Arnhem op Koningsnacht en Koningsdag. Organisator is Matrixx Events uit Nijmegen. Het grote verschil met Beat the Bridge is dat XXlerator gratis toegankelijk zal zijn, waar voor de voorganger kaartjes moesten worden gekocht.