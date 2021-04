Beroemde en beruchte Arnhemmers: van Hetty Blok tot Joran van der Sloot

Video Man (31) krijgt zes jaar cel voor schietpar­tij in Arnhems café, ‘slachtof­fer had dood kunnen zijn’

14:40 ARNHEM - Een 31-jarige Arnhemmer moet zes jaar de cel in voor een schietpartij in een Arnhems café. Hij schoot in augustus vorig jaar in café Arnhem Noord een stadgenoot neer met wie hij al langer ruzie had. De man werd geraakt in zijn bovenlichaam, maar had het geluk het schietincident te overleven.