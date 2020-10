Beschonken automobilist scheurt met 134 km door bebouwde kom Arnhem

Beruchte zoekmachi­ne met Arnhemse link duikt op in me­ga-hack­zaak met Duitse politici

29 september ARNHEM - Speelde een Arnhemse twintiger echt een sleutelrol bij de handel in ongeveer 12 miljard wachtwoorden en inlognamen? Na maanden van onderzoek volgt binnenkort meer duidelijkheid op die vraag, zegt justitie. In een mega-hackzaak in Duitsland dook de site van de Arnhemmer afgelopen week ineens weer op.