Beschonken man probeert in Arnhem door te rijden met kapotte auto

Vrolijke single speed racers ontdekken de stevige bulten bij Arnhem

20 mei ARNHEM - Fietsen in een pantervelletje, of als Transformer. Of in een psychedelisch zwart-wit geblokte onesie met een boom-boom discodreun uit je rugzak. Serieus? Ja. Dit is het het European Championship Single Speed Mountainbike. Fietsen met één versnelling, verreden op de hellingen van Mariëndaal, tussen Arnhem en Oosterbeek.