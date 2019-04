Beschonken scooterbestuurder en agent lagen samen buiten westen op de Brugweg

Celstraf

Als het aan de aanklager ligt, moet de vroegere Arnhemmer die nu in Ulft woont een maand de cel in. De aanklager eiste vier maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, plus nog eens anderhalf jaar rijverbod. Vooral omdat hij niets lijkt te hebben geleerd van eerdere veroordelingen voor dronken rijden zonder rijbewijs. De man zat daar zelfs al eens eerder vier weken voor in de cel. Maar ook omdat hij nooit zelf een kaartje of bloemetje naar de agent heeft gestuurd.



“Ik ben het nou echt helemaal zat”, bezwoer de 40-jarige over zijn eigen alcoholgebruik, zonder concreet te benoemen hoe hij daar nou precies een punt achter ging zetten.