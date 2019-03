Bestelbus botst tegen verkeersmast en bomen, bestuurder raakt gewond

Waarde van huizen in Arnhem stijgt harder dan lasten

7:00 ARNHEM - Koopwoningen in Arnhem zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Dat leidt er echter niet toe dat de gemeentelijke lasten navenant toenemen. Sterker nog, in een aantal gevallen is een huis meer waard geworden, maar betaalt de eigenaar minder onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing dan het jaar ervoor.